名古屋市長らがテープカットし、SRTの開業式典が開催名古屋市の新たな公共交通システム「SRT」が、2026年2月13日から定期運行を開始します。その開業を記念する式典が11日午前、中心街の栄で行われました。【動画で見る】まもなく運行開始「18mの近未来な乗りもの」車内の隅々まで撮ってきた！SRTは、名古屋駅と栄駅を結ぶ道路上を走る公共交通システムです。式典では、名古屋市の広沢一郎市長など関係者らがテープカットを行