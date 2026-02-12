羽鳥慎一アナウンサー（54）が12日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（HP）予選に登場した、4大会連続出場で22年北京五輪金メダルの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）についてコメントした。平野歩は85.50点の7位で、上位12人による13日（日本時間14日未明）の決勝進出を決めた。1月17日のW杯第5戦決勝で転倒し、腸骨な