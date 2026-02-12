中道改革連合の代表選（１２日告示、１３日投開票）は、党再建に向けた道筋を示せるかが焦点となる。合流から短期間で迎えた衆院選で惨敗したほか、比例名簿の順位を巡って立憲民主党系の前議員らが不満を抱えており、党内融和を図れるかも注目される。「比例復活の機会を最大限増やすよう努める原則を確認した」１１日に開かれた中道改革の議員総会の冒頭、野田共同代表は公明党出身の斉藤共同代表との間で合意したという次