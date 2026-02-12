銃撃現場となった学校に出動した警察の車両＝11日、カナダ・ブリティッシュコロンビア州タンブラーリッジ/Eagle Vision Agency/AFP/Getty Images（CNN）カナダ西部ブリティッシュコロンビア州で10日に発生した銃乱射事件で、王立カナダ騎馬警察（RCMP）は11日、容疑者の身元を明らかにした。また、犠牲者数を8人に訂正した。発表によると、ジェシー・バン・ルーツラー容疑者（18）は事件が発生した同州北東部タンブラーリッジの住