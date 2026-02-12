ミラノ・コルティナオリンピックで、ウクライナの選手が戦争で亡くなったアスリートの写真を貼ったヘルメットを競技本番で着用する意向を示し続けていることについて、IOC（国際オリンピック委員会）は11日、あらためて認めない考えを示し、選手本人に連絡を取る考えを示しました。スケルトン男子のウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手は、ロシアの侵攻で犠牲となったアスリートたちの写真をあしらったヘルメットを競技で使う意向を