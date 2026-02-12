イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表キャプテン、ＭＦ遠藤航（３２）の北中米Ｗ杯出場が大ピンチとなった。遠藤は１１日（日本時間１２日）に敵地で１―０と勝利したサンダーランド戦に右サイドバックで今季リーグ初先発するも後半２４分に負傷交代。相手と競り合った際、左足首を痛め、担架に乗せられて退場した。英紙「デーリー・スター」は遠藤について「不自然な着地により負傷し、ピッチ上で鎮痛