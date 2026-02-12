メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県一宮市で路上に横になっていた男性を軽乗用車ではねて大けがをさせ、そのまま逃げた疑いで41歳の女が逮捕されました。 過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、岐阜県北方町の自称アルバイト・大澄小百合容疑者(41)です。 警察によりますと、大澄容疑者は10日午前1時前、愛知県一宮市猿海道で軽乗用車を運転中、路上で横になっていた58歳の会社員の男性をはね、骨盤骨折などの大け