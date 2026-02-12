日本テレビの浦野モモアナウンサー（26）が12日までに自身のインスタグラムを更新。大物芸人との雪景色2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ダウンの袖の雪...バランスを崩して雪に突っ込んだのがバレバレな付き具合」とつづった。写真では、レギュラー番組で共演するウッチャンナンチャン・南原清隆との雪景色2ショットを投稿した。ネットでは「笑顔が素晴らしい」「最高に可愛い」「素敵」「楽しそう」「仲良