【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,121.40 ▼66.74（2/11）NASDAQ：23,066.47 ▼36.01（2/11） 1.概況 10日の米国市場は主要3指数が高安まちまちとなりました。ダウ平均は最高値を更新したものの、ハイテク株の一角が軟調であったことから、ナスダック総合株価指数とS＆P500株価指数は反落となりました。11日の米国市場は主要3指数が揃って下落となりました。同日朝に発表された2025年1月分