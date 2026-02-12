アルバニア議会で演説するAI閣僚の「ディエラ」＝2025年9月（ラマ首相のフェイスブックから・共同）【ウィーン共同】東欧アルバニアで昨年9月に誕生した世界初とされるAIが生成した閣僚を巡り、同国の著名俳優が、許可なく肖像や声色を使用されているとして政府に使用差し止めを求めて提訴した。欧州メディアが11日報じた。俳優はアニラ・ビシャさん（57）。AI閣僚は、ラマ首相が汚職対策のため公共入札を監督するため任命した