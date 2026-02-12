アメリカのルビオ国務長官は11日、イスラエルのネタニヤフ首相とワシントンで会談し、パレスチナ自治区ガザの暫定統治や再建を監督する「平和評議会」へのイスラエルの正式参加が決まりました。「平和評議会」は、トランプ大統領が主導して設立され、ガザの暫定統治を監督し、再建を進める枠組みです。アメリカメディアによりますと、これまでに20か国以上が参加しているとみられています。ネタニヤフ首相は、11日のルビオ国務長官