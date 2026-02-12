◆新日本プロレス「ＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧｉｎＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧｉｎＯＳＡＫＡ」を開催した。第６試合前に棚橋弘至社長がリングに登場し６・１４大阪城ホール大会がテレビ朝日系で全国ネット放送することを発表し