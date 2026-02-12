ＷＢＣ日本代表に入閣したレッドソックスの百瀬喜与志ストレングス・コンディショニングコーチが、１４日から宮崎で始まる侍ジャパンの事前合宿に備え、１１日（日本時間１２日）に米フロリダ州フォートマイヤーズで始まったレ軍の春季キャンプを一時離脱した。吉田正尚外野手がキャンプインして始動した中、一足先に、宮崎入りに備えた。「キヨシ個人にとって貴重な経験になると思うし、我々組織にとっても、素晴らしい人材を