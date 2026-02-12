◆新日本プロレス「ＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧｉｎＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧｉｎＯＳＡＫＡ」を開催した。第１試合のスペシャルタッグマッチで今大会を最後に新日本プロレスを退団する高橋ヒロムの壮行試合が行われた。ヒロ