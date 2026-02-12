中央ヨーロッパのハンガリーでは、温泉に入りながらチェスをプレイする文化が存在するとか。どういったものなのか、20年以上ハンガリーで暮らし情報発信サイト『旅して暮らすハンガリー』を運営する本宮さんに詳しく聞きました。☆☆☆☆ハンガリーは国内全体で1300か所以上の温泉源がある「温泉大国」。首都ブダペストは地下に豊富な温泉水脈があるため、病院やスパ施設・ホテル併設のものなどを含めると市内だけでも50か所程