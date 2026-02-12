東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値181.94高値183.70安値181.34 185.67ハイブレイク 184.69抵抗2 183.31抵抗1 182.33ピボット 180.95支持1 179.97支持2 178.59ローブレイク ポンド円 終値208.86高値210.84安値208.19 213.05ハイブレイク 211.95抵抗2 210.40抵抗1 209.30ピボット 207.75支持1 206.65支持2 205.10ロ&#1254