豪中銀総裁インフレ根強いことが証明されれば追加利上げ行う 豪中銀のブロック総裁はインフレが根強いことが証明されれば、さらなる利上げを行うと述べた。 ブロック総裁は、インフレが定着しているという証拠が見られれば行動を起こすと述べた。インフレの持続性がより明確になった時点で対応する。ただ、追加利上げは事前に約束されていないと強調。あくまで中銀は経済データに依存している、行動はデータ次