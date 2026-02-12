ロッキーズに加入した菅野智之投手（36）の背番号が「11」に決まった。12日までに球団公式サイトで公示された。菅野は巨人入団の2013年から2018年までは「19」、19年から24年までは「18」を背負った。メジャー移籍した昨季はオリオールズで「19」を付けていた。「11」は自身初の背番号となる。球団は前日、菅野の獲得を発表。AP通信によると、1年契約で年俸510万ドル（約7億8000万円）という。この日、公開された球団公式