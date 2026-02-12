2月5日にドラマがスタートした『ゆかりくんはギャップがずるい』（TOKYO MXほか）。原作はシーモアコミックスの同名マンガだが、実は作者・あんどうまみ先生は、2012年に準ミス日本に輝き、現在は北海道でタレント活動も行うなど、二足のわらじを履いた漫画家。一見、華やかな経歴に見えながら、何度も劣等感や諦めを経験したという。マンガ界が変化したからこそデビューが可能になった、特殊な経歴や考えについて聞いた。【漫画