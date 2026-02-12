お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（39）が12日、木曜レギュラーを務めるTBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）を欠席した。オープニングで田村真子アナウンサーが「本日、屋敷裕政さんは体調不良のためお休みです。お大事になさってください」と報告。相方・嶋佐和也は「あいつ、最近身体に鞭（むち）を打ってゴルフに行っていたんで…」と冗談を交えて反応すると、MCの麒麟・川島明が「仕事せい」とツッコみ、スタ