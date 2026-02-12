「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子１０００ｍ」（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）会場が騒然となるレースがあった。２５年世界選手権金メダリストのベンネマルス（オランダ）と廉子文（中国）のレース。ベンネマルスが好ラップを刻んだが、ラスト１周のバックストレートでアウトインが入れ替わる際に、交錯。優先権のあるアウト→インだったベンネマルスが失速せざるをえなくなった。廉は失格。ベンネ