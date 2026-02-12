アメリカのトランプ大統領は石炭による火力発電を促進するため、国防総省に対して石炭火力発電所から電力を購入するよう指示する大統領令に署名しました。トランプ大統領「私は大統領令に署名し、戦争省（国防総省）が石炭火力発電所と直接連携して新たな電力購入契約を結ぶよう指示する」トランプ大統領は11日、国防総省に対して石炭火力発電所で生産した電力を購入するよう指示する大統領令に署名しました。トランプ大統領は、国