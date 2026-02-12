今回は、両親がモラハラ夫に反撃してくれたエピソードを紹介します。「お前が食事中、俺が子どもの面倒をみるから」と言ってくれたのに…「私には1歳になったばかりの息子がいます。しかし夫は育児をまったくしません。休みの日も夫は1日寝ていたり、スマホでゲームをしているだけで、私が家事で忙しくしているときに息子が泣いても、何もしないんです。また夫は私をバカにするような発言も多く、いわゆるモラハラ夫でもあります。