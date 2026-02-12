１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６６．７４ドル安の５万０１２１．４０ドルと４日ぶり反落。この日発表された米雇用統計は、非農業部門の雇用者数の伸びが市場予想を上回り、失業率は低下した。良好な雇用指標を受けて米利下げ観測が後退し、株式相場の重荷となった。 ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やボーイング＜BA＞が軟調。セールスフォース＜CRM＞やＩＢ