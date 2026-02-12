高松市の男性（21）に対して顔を殴り、スタンガンを押し当てるなどの暴行を加えけがをさせた疑いで20歳の男2人が逮捕されました。 傷害の容疑で逮捕されたのは住所・職業不詳の男（20）と東かがわ市の建設作業員の男（20）です。男2人は共謀の上、今月4日午後7時24分ごろから午後8時54分ごろまでの間、高松市のドラッグストアの敷地内で、高松市の男性（21）に対し、建設作業員の男が顔面などを複数回殴るなどし、職業不詳の男が