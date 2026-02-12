ダラス・オープン大会期間：2026年2月10日～2026年2月16日開催地：アメリカ ダラスコート：ハード（室内）結果：[アダム ウォルトン] 0 - 2 [アドリアン マナリノ] 試合の詳細データはこちら≫ ダラス・オープン第3日がアメリカ ダラスで行われ、男子シングルス1回戦で、アダム ウォルトンとアドリアン マナリノが対戦した。第1セットはアドリアン マナリノが6-4で先取。第2セットもア