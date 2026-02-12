ＭＴＧ [東証Ｇ] が2月12日朝(08:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比48.2％増の56.5億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の130億円→140億円(前期は107億円)に7.7％上方修正し、増益率が21.1％増→30.5％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の15.5％→16.5％に上昇した