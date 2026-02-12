スキーノルディック複合の個人ノーマルヒルに、今シーズン限りでの現役引退を表明しているオリンピック6大会連続出場の渡部暁斗選手（37）が出場した。渡部選手は、前半のジャンプは100mを飛んで11位に。トップと41秒差で後半10kmのクロスカントリーに臨む。渡部暁斗選手：最近いいジャンプができていなかったので、すごく緊張して会場入りしたんですけど、それなりのジャンプができてよかったです。ここに来て、一番いいジャンプ