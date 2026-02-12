ロジクールは、かねてから開発を進めてきた最新ゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」を日本国内向けに正式に発表し、2月19日の発売を予告しました。先日開催された発表会の様子を報じた記事（関連記事）には大きな注目が集まり、ロジクールがおくる最新ゲーミングマウスへの関心の高まりを感じます。今回発売に先駆けて、サンプルユニットを用いて体験することができました。ちょうど筆者は『VALORANT』や『League of Legends』