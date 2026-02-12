巨人は１２日、１軍宮崎キャンプ最終日を迎える。練習メニューが発表され大勢投手が実戦形式のライブＢＰに今季初登板する。１軍は１３日に２次キャンプ地の沖縄・那覇に移動。ＷＢＣに出場する大勢は侍ジャパンの宮崎合宿に参加するため沖縄に行かず、この日でチームとは離れる。巨人でのキャンプ最終日で実戦マウンドに臨む。