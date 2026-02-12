シント＝トロイデンの新川志音「岡崎慎司さんがめちゃくちゃ活躍していた」ベルギー1部シント＝トロイデンVVは2月11日、サガン鳥栖から完全移籍で加入したFW新川志音の加入記者会見を行った。「自分の一番の目標はバロンドール」と大きな夢を語る18歳。目標とする選手には元日本代表FW岡崎慎司氏を挙げ、幼少期に日本代表を見て「めちゃくちゃ活躍していた」と理由を明かした。昨年10月に鳥栖とプロ契約を交わしたばかりの18歳