2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）で不慮の事故により大怪我を負った「スキーの女帝」リンゼイ・ボン（41・米国）が、3度目の手術を受けたと明かした。ボンは12日（日本時間）、自身のソーシャルメディアに病院のベッドで医療器具を装着した写真を投稿し、「今日、3度目の手術を成功裏に終えた」とし、「スピードはゆっくりだが、体は少しずつ良くなっている」と伝えた。続けて「私のそばで支えてくれ