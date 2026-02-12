「広島春季キャンプ」（１１日、日南）広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（１８）＝神村学園伊賀＝が、１４日から沖縄市で行われる１軍２次キャンプに帯同することが決まった。１１日、新井貴浩監督（４９）が練習後に明かした。西川は８日から１軍に合流し、紅白戦でも結果を残した。広島の高卒新人が沖縄キャンプに帯同するのは２０１９年の小園海斗以来。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−紅白戦２試合