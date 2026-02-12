けさの冷え込みで富山地方鉄道や万葉線に運転の見合わせや遅れがでています。富山地方鉄道は架線の凍結のため全線で15分から25分の遅れが出ています。また市内電車も15分程度の遅れがでているほか、富山港線の直通電車は富山駅での折り返し運転に変更しています。一方、万葉線は始発から運転を見合わせていて、架線の凍結が解消次第、試運転をしたうえで運転を再開することにしています。