「広島紅白戦、白組７−０紅組」（１１日、天福球場）完璧な一撃だった。広島・坂倉将吾捕手（２７）が紅白戦で“今季初本塁打”を放った。「『シーズンで打てる本数は決まっている』と言われるので、取っておきたかったなと思いますけど」と苦笑いを浮かべつつ、「うれしく思います」と小さくうなずいた。見せ場はいきなり訪れた。初回に１点を先制し、なおも１死一、二塁の場面でエース・大瀬良と対峙（たいじ）。カウント