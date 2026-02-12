ホワイトソックスの球団公式インスタグラムが11日（日本時間12日）に更新され、村上宗隆内野手（26）が期待の若手と談笑する2ショット写真が公開された。球団の公式インスタグラムは「1枚の写真に込められた大きな力」と英語で記し、バットを握った村上と23歳の遊撃手モンゴメリーが笑顔で話す写真を投稿した。モンゴメリーは2021年のMLBドラフト1巡目（全体22位）で指名され、昨年7月にメジャーデビュー。71試合で21本塁打