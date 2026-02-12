たくあん原料となる干し大根の不足感は今期も解消されない見通しだ。関係者によると、主産地である宮崎県では2026年産の干し大根生産量が平年比で約2割減となる見込み。この減産は干したくあんの生産量に換算すると2〜3か月分に相当し、休売や販売調整を迫られる水準となる。早ければ5〜6月にかけて一部メーカーで欠品が発生する可能性も指摘されている。新物への切り替えはスムーズで、昨年末から一本物が売場に復活したもの