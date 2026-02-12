エア・カナダは、エアバスA350-1000型機を最大16機導入する。内訳は確定発注が8機、オプションが8機。2030年後半にも受領を予定している。機材近代化プログラムの次期フェーズを発表し、明らかにした。長距離路線の輸送能力を拡大する。次世代の客室仕様を備える。この他に、今年後半にも就航予定のボーイング787-10型機の14機に追加するもの。さらに今後数か月以内に、エアバスA321XLR型機の初号機を導入する。ボーイング737 MAX