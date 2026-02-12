グランド ハイアット 東京は、いちごが主役のスイーツ＆セイボリーに猫のモチーフを散りばめた「ストロベリー＆キャット アフタヌーンティー」を2月1日から3月31日まで開催する。スイーツは、猫型にくり抜いたチョコレートとチョコレートスポンジを重ねたチョコレートケーキ、いちごガナッシュを挟んで手作業で猫の表情を描いたマカロン、ビターチョコレートの表情豊かな猫をあしらった「ホワイトチョコレートムース」など全6種類