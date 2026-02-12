「2月12日」。今日は何の日でしょう？答えは「レトルトカレーの日」！1968（昭和43）年2月12日、世界初のレトルトカレー「ボンカレー」が発売されました。その誕生日を記念して大塚食品（大阪府大阪市）が記念日を提案。2007（平成19）年に「レトルトカレーの日」「ボンカレーの日」として、それぞれ一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。ボンカレーの誕生日がレトルトカレーの記念日に！「3分間待つのだぞ！