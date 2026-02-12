All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい市に関するアンケートを実施しました。その中から、愛知県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：豊橋市／23票愛知県東部に位置する豊橋市は、海と山に囲まれた自然豊かな都市です。中核市として医療や商業の施設が充実しており、老後の生活に必要