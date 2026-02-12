充実した定年後を過ごすためには、どんな家に住むべきか。不動産事業プロデューサーの牧野知弘さんは「定年後の人生において、家の選択はとても大切だ。会社人生での価値観の延長線上にいる自分を取り払って、完全自己都合の家を選ぶのがいい」という――。※本稿は、牧野知弘『50歳からの不動産 不動産屋と銀行に煽られないために』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです