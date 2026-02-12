定年後も働く予定があると、「健康保険が現役並み所得になると医療費の自己負担が高い」と聞いて不安になる方もいるでしょう。 結論から言うと、医療機関の窓口で払う割合（1割・2割・3割）は、年齢と所得区分で決まり、働き方しだいで変わることがあります。さらに、医療費が高くなった月に効いてくる「高額療養費の上限」も所得で差が出ます。 そこで本記事では、制度の要点と、働き方で医療費がどれくらい変わり得る