プロや名門校の指導者が語る…捕手に必要な要素とお勧めドリル野球において捕手は中腰で過ごす時間が極めて長く、全ての動作の起点は下半身にある。特に股関節と足首の柔軟性は、キャッチングやブロッキングの質を左右する生命線だ。土台が安定しなければ、どれほど上半身を鍛えても技術は向上しない。現代の子どもたちが抱える課題と解決法を整理していこう。・なぜ現代っ子は足首が硬く、怪我のリスクが高まっているのか。・股