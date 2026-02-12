佐藤浩市 佐藤浩市と若松節朗監督がこのほど、都内で行われた「北方謙三 水滸伝」ジャパンプレミアに登壇した。織田裕二が主演、若松節朗監督という顔ぶれの作品に出演するのは2000年公開の映画『ホワイトアウト』以来という佐藤浩市。「それ以来25年ぶりに3人でご一緒できることになるのを楽しみに関わらせていただきました。撮影も楽しかったですよ」本作では、梁山泊の運命に大きな影響を与える、武を極めし孤高