キャンプインし、ブルペンで投球練習するアストロズ・今井＝ウェストパームビーチ（共同）【ウェストパームビーチ（米フロリダ州）共同】米大リーグ、アストロズにプロ野球西武から加入した今井が11日、フロリダ州ウェストパームビーチでキャンプインし、ブルペンに入って16球を投げた。多くの球団でバッテリー組が初日を迎え、エンゼルスの菊池は実戦形式に登板し、打者13人に49球を投げた。カブスの今永は投球フォームの確認