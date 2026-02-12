男子ハーフパイプ予選2回目を終え、笑顔を見せる戸塚優斗＝リビーニョ（共同）11日のスノーボード男子ハーフパイプ予選を2位で突破した戸塚優斗は1回目に5位と想定より順位が低かったため、2回目は用意していたより難度の高いルーティンで臨んだ。完璧に決めて5点以上伸ばし「いざパイプに入ったら落ち着いていけた」と笑みを広げた。斜め軸の技で2発目は横に1回転、5発目は縦に1回転増やし、狙い通りに順位を上げた。さらに高