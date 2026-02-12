女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第94回が放送された。2015年度前期「まれ」以来10年半ぶりの朝ドラ出演を果たし、主人公の祖父・松野勘右衛門役を好演している俳優の小日向文世（72）からコメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定