R＆Aとアジア太平洋ゴルフ連盟は11日にオンライン会見を開き、第9回アジア太平洋女子アマチュア選手権を27年4月22〜25日に茨城県の太平洋クラブ美野里コースで開催すると発表した。日本開催は19年の第2回大会（茨城・ザ・ロイヤルGC、安田祐香が優勝）以来2度目となる。R＆Aアジア太平洋ディレクターのドミニク・ウォール氏は「日本は本大会の成功に重要な役割を果たし、これまで2人のチャンピオンを輩出した。日本に再び大会