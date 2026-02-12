スキーフリースタイル女子モーグル決勝に、2大会連続出場の冨郄日向子選手（25）が登場した。コブのある斜面を滑り2回ジャンプ技（エア）を行い、ターン（60%）・エア（20%）・タイム（20%）の3つの合計点で競う一発勝負。冨郄選手は第1エア、コーク720グラブを決め、スピードを上げていく。そして第2エア、コークス720で見事着地し、27秒03でフィニッシュ。高難度のエアを披露した冨郄選手は78.00で、3位の選手